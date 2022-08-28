Dev maçın 11'leri açıklandı
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 21:45'te başlayacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Spor 28.08.2022, 20:38
İşte dev maçın 11'leri:
Trabzonspor: Taha, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Djaniny, Dorukhan, Siopis, Trezeguet, Bardhi, Cornelius
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic
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|3
|6
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|7
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|3
|1
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|1
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|1
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