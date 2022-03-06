Dev maçın 11'leri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İki takımda da 4’er futbolcu forma giyemeyecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den ekranlara gelecek.



Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 46 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

Ligde 5 maçtır kazanan Trabzonspor ise Fenerbahçe virajını alarak puanını 69 yapıp liderliğini perçinlemenin hedefinde olacak.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

11'LER

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Szalai, Serdar, Min-Jae, Osayi, Crespo, Mert, Zajc, İrfan Can, Rossi, Serdar.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Denswil, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius



Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho ve Vitor Hugo'nun yanı sıra; Marek Hamsik ile Dorukhan Toköz'ün de sakatlığı sürüyor.

Kaynak: NTVSPOR