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Dev maç: Fenerbahçe Real Madrid'in konuğu

THY Avrupa Ligi'nin güçlü iki takımı Fenerbahçe Beko ile Real Madrid yarın İspanya'da karşı karşıya gelecek.

Spor 20.10.2021, 17:43
Dev maç: Fenerbahçe Real Madrid'in konuğu

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak.

Wizink Center'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Ligde ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 8. sırada yer alıyor.

Real Madrid ise 3 galibiyet ve bir yenilginin ardından 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
#Fenerbahçe Beko #Real Madrid #THY Avrupa Ligi
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