Dev maç berabere bitti
İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Chelsea-Manchester United karşılaşması karşılıklı atılan birer golle 1-1 sonuçlandı.
Spor 28.11.2021, 22:13
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Chelsea-Manchester United karşılaşması 1-1 tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında lider Chelsea, üst üste aldığı kötü sonuçlarla 8. sıraya kadar gerileyen Manchester United'ı konuk etti.
Manchester United, Sancho'nun 50. dakikadaki golüyle öne geçti. Yüzde 65,7 topa sahip olma oranıyla oynayan Chelsea'nin kaptanı Jorginho, 69. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.
Liderliğini sürdüren Chelsea, puanını 30'a, Manchester United ise 18'e çıkardı. Böylece Chelsea ile en yakın takipçisi Manchester City arasındaki fark bir puana düştü.
Kaynak: AA
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|13
|30
|2. Man City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. West Ham
|13
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|13
|18
|9. Brighton
|13
|18
|10. Leicester City
|13
|18
|11. Crystal Palace
|13
|16
|12. Brentford
|13
|16
|13. Aston Villa
|13
|16
|14. Everton
|13
|15
|15. Southampton
|13
|14
|16. Watford
|13
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|15
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Real Betis
|15
|27
|5. Atletico Madrid
|13
|26
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Valencia
|15
|19
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7