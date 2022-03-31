Dev derbiyi yönetecek hakem belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda 3 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcıları Serkan Olguncan ve Ekrem Kan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.