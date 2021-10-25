Dev derbide 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 10. haftası mücadelesinde saat 20.00'da karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ile Galatasaray'da 11'ler belli oldu.
Spor 25.10.2021, 19:01
Bir tarafta kadrosunda Pjanic, Alex Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları bulunduran Sergen Yalçın'lı Beşiktaş ... Diğer tarafta Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve grubunda liderliğe yükselen Fatih Terim'li Galatasaray ... İki Süper Lig devi 10. hafta mücadelesinde derbi maçta Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 17 puanı bulunan iki takım da bu dev maçı kazanarak zirve yarışını sürdürmek istiyor.
İşte 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Larin, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne
Kaynak: Fanatik
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