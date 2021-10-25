Derbiye gidecekler dikkat! Beşiktaş Galatasaray maçında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 25 Ekim 2021'de saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş -Galatasaray derbisi yaklaştıkça heyecan da artıyor... Tüm dünyanın gözü bu derbide olacak!

Sporseverler iki takımlar ilgili araştırmalarını arttırırken maça gidecek olanlar da hava durumunu sorguluyor... Peki, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park Stadyumu'nda hava nasıl olacak? İşte hava beklenen hava derecesi ve 'Yağmur yağacak mı?' sorusuna yanıt olacak resmi açıklama...

HAVANIN 11 DERECE OLMASI BEKLENİYOR

Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek.

METEOROLOJİ: YAĞMUR BEKLENMİYOR

Meteoloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Vodafone Park'ta yağmur beklenmiyor.

Nem oranın ise yüzde 69 olacağı belirtildi.