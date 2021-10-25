Derbiye gidecekler dikkat! Beşiktaş Galatasaray maçında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı...
Başta Türk sporseverler olmak üzere dünyada da sonucu merakla beklenen Beşiktaş Galatasaray maçı için artık nefesler tutuldu... İki rakipten Sergen Yalçın'lı son Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, yeni transferleri ile takımı neredeyse sil baştan kuran Galatasaray'ı, Vodafone Park Stadyumu'nda ağırlayacak. Sahaya 3 puan parolası ile çıkacak iki takımın taraftarları da stattaki yerini alacak. Takımların ilk 11'lerinde oynayacak futbolcular kadar, maçı yerinde izleyeceklerin merak ettiği sorulardan biri de hava durumu raporu... Peki, derbiye ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park'ta hava durumu nasıl olacak?
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 25 Ekim 2021'de saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Beşiktaş -Galatasaray derbisi yaklaştıkça heyecan da artıyor... Tüm dünyanın gözü bu derbide olacak!
Sporseverler iki takımlar ilgili araştırmalarını arttırırken maça gidecek olanlar da hava durumunu sorguluyor... Peki, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Park Stadyumu'nda hava nasıl olacak? İşte hava beklenen hava derecesi ve 'Yağmur yağacak mı?' sorusuna yanıt olacak resmi açıklama...
HAVANIN 11 DERECE OLMASI BEKLENİYOR
Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını açık bir havada paylaşacak. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 11 dereceyi gösterecek.
METEOROLOJİ: YAĞMUR BEKLENMİYOR
Meteoloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, maç saatinde Vodafone Park'ta yağmur beklenmiyor.
Nem oranın ise yüzde 69 olacağı belirtildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Alanyaspor
|10
|20
|4. Fenerbahçe
|10
|19
|5. Karagümrük
|10
|18
|6. Beşiktaş
|9
|17
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2