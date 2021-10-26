Derbinin yıldızı Larin

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 64. dakikalarda Cyle Larin kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü ise 35. dakikada Alexandru Cicaldau attı. Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Mostafa Mohamed'in 80. dakikada kullandığı penaltıyı, kaleci Ersin kurtardı.

Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20'ye yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı. Gelecek hafta siyah-beyazlılar deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Necip 6 maç sonra ilk 11'de

Derbi maçta ilk 11'de şans bulan kaptan Necip Uysal, 6 maç sonra bu şansı yakaladı. Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de görev alan Necip, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

Necip, Antalyaspor maçının ardından sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ile Altay maçlarında kadroda yer alamamıştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerde yer almasına rağmen şans bulamamıştı.

Marcao ligde formasına kavuştu

Galatasaray'da cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao'ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti. Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş derbisinde ilk 11'de başlayarak ligde 8 maç son forma giydi.

Diagne, 9 maç sonra ilk 11'de

Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Galatasaray'da 9 maç aradan sonra ilk 11'de sahada çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in derbide forma verdiği Senegalli santrfor, son olarak ligin 3. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başlamıştı. Diagne, sonraki 6 lig ve 3 Avrupa Ligi karşılaşmasında ilk 11'de tercih edilmemişti.

Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez 11'de

Derbi mücadelesinde sol bekte görev alan Umut Meraş, Süper Lig'de ilk kez 11'de şans buldu. Sezon başında transfer edilen Umut, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında ilk 11'de forma giyerken, bu şansı daha önce ligde yakalayamamıştı.

Transferinin ardından sakatlığı nedeniyle Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kadroda yer alamayan Umut, Altay ve Sivasspor karşılaşmalarında ise sonradan oyuna dahil oldu. Umut, Medipol Başakşehir maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamadı.

Vodafone Park'ta 300. golü atan Montero ödülünü aldı

Beşiktaş adına Vodafone Park'ta 300. gole imza atan Francisco Montero, derbi maç öncesi ödülünü aldı. Siyah-beyazlı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Montero, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı ekibin 300. golüne imza attı. Montero ayrıca, bu golle profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini de yaşamıştı.

İlk yarıdan dakikalar

10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu auta gönderdi.

64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.

90 1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.