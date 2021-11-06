Derbinin kazananı Trabzonspor

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta namağlup lider Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo mavili ekip 2-1 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor 24 maçtır kaybetmiyor

2020-21 sezonunun 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, bu serisini devam ettirdi. Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen bordo-mavili ekip, serisini 24 maça yükseltti. Trabzonspor bu periyotta 13 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının devre arasında tribünde gerginlik

Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı, Abdülkadir Ömür'ün 45 4'üncü dakikada attığı golle Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın devre arasında Trabzonspor yedek kulübesinin arkasındaki tribünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre Trabzonsporlu olduğu ifade edilen bir taraftarın, takımının attığı gole sevinmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi. Daha sonra taraflar arasında arbede yaşanırken, polis olaya müdahale etti. Birkaç kişini gözaltına alınmasının ardından gerginlik sona erdi. Olayın yaşandığı tribüne ise daha sonra çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

İlk yarıdan dakikalar

12. dakikada Güven Yalçın'ın yakın mesafeden şutu kaleci Uğurcan'da kaldı.

18. dakikada Umut Meraş'ın ortasına Hüseyin Türkmen'den kritik müdahale. Top taca çıktı.

30. dakikada sakatlanan Bakasetas kendini yere bıraktı. Bordo-mavili ekip zorunlu oyuncu değişikliği yapacak.

31. dakikada Trabzonspor'da Bakasetas yerine Siopis oyuna dahil oldu.

39. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Nwakame'nin şutunu kaleci Ersin kurtardı.

41. dakikada Beşiktaş Larin ile gole çok yaklaştı. Karşı karşıya pozisyonda Uğurcan gole izin vermedi.

45+4. dakikada Hamsik'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0 sona erdi.