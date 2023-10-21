Derbinin galibi Galatasaray oldu
Galatasaray, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Lig'deki mücadelesinde önemli bir engeli daha avantajla geçmiş oldu.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı 2-1 sarı-kırmızılılar kazandı.
Tempolu başlayan mücadelenin gol perdesini 26. dakikada kaydettiği golle Mauro Icardi açtı.
30. dakikada Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, ceza sahasının dışında topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu kaleye geçti.
İLK YARI 1-0 BİTTİ
Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu. Zaman zaman Beşiktaş'ın da atakları olmasına rağmen ilk yarıda başka gol olmadı.
69. dakikada Valentin Rosier, sağ kanattan hızla getirdiği topta dışarıya çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chamberlain topu ağlara yolladı ve durum 1-1'e geldi.
82. dakikada penaltının başına geçen Icardi, sağ köşeye sert vuruşla topu ağlara yolladı. Ersin Destanoğlu köşeyi bilsede çabası topu kurtarmaya yetmedi. Durum 2-1 oldu.
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|24
|2. Galatasaray
|9
|23
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Hatayspor
|8
|14
|6. Rizespor
|9
|14
|7. Kayserispor
|9
|13
|8. Trabzonspor
|8
|12
|9. Kasımpasa
|8
|12
|10. Sivasspor
|8
|10
|11. Alanyaspor
|8
|10
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Antalyaspor
|9
|9
|14. Konyaspor
|9
|9
|15. Gaziantep FK
|9
|9
|16. Başakşehir
|8
|7
|17. Pendikspor
|9
|7
|18. Karagümrük
|8
|6
|19. İstanbulspor
|7
|2
|20. Samsunspor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|8
|21
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bandırmaspor
|8
|16
|5. Bodrumspor
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Gençlerbirliği
|8
|14
|8. Manisa FK
|8
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|8
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Adanaspor
|9
|9
|13. Şanlıurfaspor
|9
|9
|14. Tuzlaspor
|9
|7
|15. Boluspor
|8
|6
|16. Giresunspor
|8
|5
|17. Ümraniye
|8
|5
|18. Altay
|8
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|9
|21
|2. Liverpool
|9
|20
|3. Tottenham
|8
|20
|4. Arsenal
|9
|20
|5. Newcastle
|9
|16
|6. Aston Villa
|8
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. Chelsea
|9
|14
|9. West Ham United
|8
|14
|10. M. United
|8
|12
|11. Crystal Palace
|9
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|8
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Girona
|9
|22
|3. Barcelona
|9
|21
|4. Atletico Madrid
|8
|19
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Real Betis
|10
|14
|8. Rayo Vallecano
|9
|13
|9. Osasuna
|10
|13
|10. Valencia
|9
|11
|11. Las Palmas
|9
|11
|12. Getafe
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Cadiz
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|8
|16. Villarreal
|9
|8
|17. Deportivo Alaves
|9
|8
|18. Celta Vigo
|9
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|9
|3