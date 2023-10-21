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Derbinin galibi Galatasaray oldu

Galatasaray, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Lig'deki mücadelesinde önemli bir engeli daha avantajla geçmiş oldu.

Spor 21.10.2023, 21:12
Derbinin galibi Galatasaray oldu

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı 2-1 sarı-kırmızılılar kazandı.

Tempolu başlayan mücadelenin gol perdesini 26. dakikada kaydettiği golle Mauro Icardi açtı.

30. dakikada Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, ceza sahasının dışında topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu kaleye geçti.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu. Zaman zaman Beşiktaş'ın da atakları olmasına rağmen ilk yarıda başka gol olmadı.

69. dakikada Valentin Rosier, sağ kanattan hızla getirdiği topta dışarıya çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chamberlain topu ağlara yolladı ve durum 1-1'e geldi.

82. dakikada penaltının başına geçen Icardi, sağ köşeye sert vuruşla topu ağlara yolladı. Ersin Destanoğlu köşeyi bilsede çabası topu kurtarmaya yetmedi. Durum 2-1 oldu.

#Galatasaray #beşiktaş
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