Derbide kazanan Lazio: 0-1

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta ligin iddialı iki başkent ekibi karşılaştı.

Roma'nın ev sahibi olduğu müsabakada, konuk Lazio, 29. dakikada Felipe Anderson ile öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı Roma, gol için yüklense de Lazio savunması rakibinin gol bulmasına izin vermedi ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Maç sonunda Lazio takımı, galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Bu sonuçla Lazio, puanını 27'ye yükseltti ve puan tablosunda lider Napoli’nin 8 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.

Ligde bu sezon 4. yenilgisini alan Roma ise 25 puanda kaldı ve 5. sıraya geriledi.

Bu arada, Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik, yedek kulübesinde başladığı derbi mücadelesine ikinci yarının başında dahil oldu. Çelik, 46. dakikada Gianluca Mancini'nin yerine oyuna girdi ve 45 dakika mücadele etti.