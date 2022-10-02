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Derbide 11'ler açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Spor 02.10.2022, 19:07
Derbide 11'ler açıklandı

11'ler:

Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef de Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe XI: Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan Can, Valencia, Pedro

#beşiktaş #fenerbahçe #Süper Lig
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