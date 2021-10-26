Derbi sonrasında dikkat çekici açıklama

Beşiktaş-Galatasaray maçı sonrasında NTV'de değerlendirmelerde bulunan Önder Özen siyah beyazlıların önemli bir galibiyet aldığını söylerken Beşiktaşlı Alex Texeira'nın sezona damga vuracağını belirtti.

Mücadele sonunda Beşiktaş 11'indeki oyuncuları tek tek değerlendiren Önder Özen, Alex Texeira için 'Sakatlık yaşamazsa sezonun devamın çok etkili olacak hatta sezona damga vuracak bir oyuncu' ifadesini kullandı.

Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olan Alex Texeira, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 gol attı.