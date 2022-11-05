Derbi öncesi taşkınlık: Az daha stadı yakıyorlardı
Galatasaraylı bir grup taraftar, dün gece Beşiktaş stadının önüne gelerek yanan meşaleleri Vodafone Park'ın içerisine doğru fırlattı.
Spor 05.11.2022, 13:03
Süper Lig'de bugün Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesi sarı-kırmızılı bir grup taraftar taşkınlık yaptı.
Gece saatlerinde Vodafone Park'ın önüne gelen 20-30 kişilik grup, stadyum önünde meşalelerle tezahüratlarda bulundu.
Bazı taraftarlar, yanan meşaleleri stadyum içine doğru fırlattı. Atılan meşalelerden bir tanesinin stadyum çatısına isabet ettiği görüldü.
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