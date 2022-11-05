Derbi öncesi taşkınlık: Az daha stadı yakıyorlardı

Süper Lig'de bugün Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği maç öncesi sarı-kırmızılı bir grup taraftar taşkınlık yaptı.

Gece saatlerinde Vodafone Park'ın önüne gelen 20-30 kişilik grup, stadyum önünde meşalelerle tezahüratlarda bulundu.

Bazı taraftarlar, yanan meşaleleri stadyum içine doğru fırlattı. Atılan meşalelerden bir tanesinin stadyum çatısına isabet ettiği görüldü.