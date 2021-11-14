Derbi öncesi tartışma çıkaran kıyas

Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ertem Şener'den sosyal medyada tartışma başlatan bir yorum geldi.

TV100'de yayımlanan Var Odası programının moderatörlüğünü yapan Şener, iki takımın stoperlerini kıyasladı ve Marcao-Nelsson tandeminin daha iyi olduğunu savundu.

Ertem Şener, "Kim ve Szalai, Marcao ve Nelsson’un kramponlarını taşırlar, hatta maç sonu formalarını isterler" dedi.