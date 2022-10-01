Derbi öncesi Fenerbahçe'de ilk 11 merak konusu!

Portekizli hocanın, ligde hiç vazgeçmediği Altay, Szalai, Ferdi ve Arao'yu Beşiktaş karşısında da oynatması, yine farklı birtakım sahaya sürerek ise rakibin kafasını karıştırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe 'de, Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak derbi maçı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, tüm gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Sezon başından bu yana kadar sık sık rotasyona giden ve sahaya sürdüğü farklı kadrolarla her zaman rakiplerini şaşırtmayı başaran Jesus'un, Vodafone Park'taki mücadelede de bu tarzından vazgeçmesi beklenmiyor. Portekizli hoca, Süper Lig'de 6 maçta da aynı 11'le sahaya çıkmadı ancak kaleci Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve Willian Arao'dan hiç vazgeçmedi.

Henrique yüksek ihtimal

Bu 4 oyuncunun da Beşiktaş karşısında sahada olmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Savunmada Szalai'nin yanında göbekte son dönemin formda ismi Gustavo Henrique'nin, Luan Peres'in yokluğu, Serdar Aziz'in tam olarak hazır olmaması nedeniyle oynaması yüksek ihtimal. Jesus'un, Kara Kartal'ın hızlı kanatlarına karşı sağ bekte Osayi-Samuel, solda Ferdi ile başlayacağı düşünülüyor.

Valencia ve Batshuayi ileride

Orta alanda merkezde Arao ile birlikte Miguel Crespo'nun yer alacağı konuşuluyor. Hücumun sağında İrfan Can Kahveci, solunda Diego Rossi formayı kapacak gibi duruyor. Rossi olmaz ise orada formaya en yakın isim, Lincoln. Forvet hattının da Enner Valencia ile Mitchy Batshuayi'den oluşması bekleniyor.

Forvette kritik tercih

Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus, kadroya son şeklini verirken forvette Batshuayi'nin yanında oynatacağı ikinci forvet konusuna henüz netlik kazandıramadı. King'in ağrılarının sürdüğü, Serdar Dursun'un ise Türk Milli Takımı'ndan moralsiz döndüğü haftada iki forvet bir adım öne çıkıyor. Son dönemde takım hücumuna büyük katkı yapan iki isimden Joao Pedro ya da Süper Lig ve Avrupa'da takımına 8 gol 4 asistlik katkı yapan Valencia'dan birini Belçikalı golcü ile birlikte sahaya sürecek. Ancak Valencia'nın milli takımdan yorgun dönmesi, Jesus'u bu alan için bir hayli zorlayacak.

Valencia ve Batshuayi ileride

Orta alanda merkezde Arao ile birlikte Miguel Crespo'nun yer alacağı konuşuluyor. Hücumun sağında İrfan Can Kahveci, solunda Diego Rossi formayı kapacak gibi duruyor. Rossi olmaz ise orada formaya en yakın isim, Lincoln. Forvet hattının da Enner Valencia ile Mitchy Batshuayi'den oluşması bekleniyor.

Forvette kritik tercih

Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus, kadroya son şeklini verirken forvette Batshuayi'nin yanında oynatacağı ikinci forvet konusuna henüz netlik kazandıramadı. King'in ağrılarının sürdüğü, Serdar Dursun'un ise Türk Milli Takımı'ndan moralsiz döndüğü haftada iki forvet bir adım öne çıkıyor. Son dönemde takım hücumuna büyük katkı yapan iki isimden Joao Pedro ya da Süper Lig ve Avrupa'da takımına 8 gol 4 asistlik katkı yapan Valencia'dan birini Belçikalı golcü ile birlikte sahaya sürecek. Ancak Valencia'nın milli takımdan yorgun dönmesi, Jesus'u bu alan için bir hayli zorlayacak.

Valencia ve Batshuayi ileride

Orta alanda merkezde Arao ile birlikte Miguel Crespo'nun yer alacağı konuşuluyor. Hücumun sağında İrfan Can Kahveci, solunda Diego Rossi formayı kapacak gibi duruyor. Rossi olmaz ise orada formaya en yakın isim, Lincoln. Forvet hattının da Enner Valencia ile Mitchy Batshuayi'den oluşması bekleniyor.

Forvette kritik tercih

Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus, kadroya son şeklini verirken forvette Batshuayi'nin yanında oynatacağı ikinci forvet konusuna henüz netlik kazandıramadı. King'in ağrılarının sürdüğü, Serdar Dursun'un ise Türk Milli Takımı'ndan moralsiz döndüğü haftada iki forvet bir adım öne çıkıyor. Son dönemde takım hücumuna büyük katkı yapan iki isimden Joao Pedro ya da Süper Lig ve Avrupa'da takımına 8 gol 4 asistlik katkı yapan Valencia'dan birini Belçikalı golcü ile birlikte sahaya sürecek. Ancak Valencia'nın milli takımdan yorgun dönmesi, Jesus'u bu alan için bir hayli zorlayacak.

Miguel Crespo

Orta sahadaki dinamizmi ile ön plana çıkan Crespo, savaşçı ve mücadeleci yapısı ile Beşiktaş'ın oyun sistemini bozmaya çalışacak.

İrfan Can Kahveci

Son haftalardaki performansı ile dikkat çekiyor. Eski günlerinden enstanteneler sunan milli yıldız, tekniğiyle oyuna akıl katacak.

Rossi (Lincoln)

Hücum presi ile Kara Kartal'ı yıldırmaya çalışacak. Aynı zamanda hücumda da takımının önemli kozlarından biri olacak.

Ferdi Kadıoğlu

Derbide eski mevkisi sol beke geri dönecek. Tam bir görev adamı olan milli futbolcu, hem hücumda hem savunmada takımına yardımcı olacak.

Enner Valencia

Takımın en golcü ismi. Ekvadorlu forvet, Jesus'un en önemli gol silahlarından biri olacak.

Batshuayi

Belçikalı, eski takımına karşı sahne alacak. Onun göstereceği performans, derbide skoru belirleyecek unsurlardan biri olabilir.