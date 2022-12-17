Derbi maçında ortalık karıştı: Kalecinin suratına metal kovayla vurdular
Avustralya 1. Futbol Ligi'nin (A-League) 8. haftasında Melbourne City ile Melbourne Victory arasındaki derbi maçı, sahaya giren taraftarların futbolcu ve hakeme fiziksel saldırıda bulunması nedeniyle tatil edildi.
Spor 17.12.2022, 17:21 17.12.2022, 17:24
Avustralya'da Melbourne kenti takımlarını karşı karşıya getiren mücadelenin 22. dakikasında, tribünleri aşarak sahaya giren taraftardan biri, ev sahibi City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal bir kovayla vurdu. Olayın ardından sahaya meşaleler atılırken, güvenlik güçleri çıkan kargaşayı önlemekte zorlandı.
Melbourne City'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olaylar sonrası mücadele, sporcular ve hakemlere yeterli güvenlik önlemi sağlanamayacağı gerekçesiyle tatil edildi.
Melbourne City'den yapılan açıklamada, darbe nedeniyle kaleci Glover'ın yüzünde kesikler oluştuğu belirtildi. Avustralya Futbol Federasyonu ise taraftarlarla yaşanan arbede sırasında hakem Alex King'in de yaralandığını açıkladı.
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