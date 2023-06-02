Derbi hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." denildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.