banner38

Depremzedeler için yardım kampanyasına spor kulüpleri de katıldı

Spor kulüpleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yardım kampanyası düzenleyeceklerini açıkladı.

Spor 06.02.2023, 18:14
Depremzedeler için yardım kampanyasına spor kulüpleri de katıldı

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Kampanyanın detaylarının önümüzdeki süreçte paylaşılacağı duyuruldu.

Galatasaray

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere belirlenen ürünlerin Nef Stadı ve Taçspor Tesisleri'nde toplanarak depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, tüm sporseverlere yardım çağrısında bulunuldu.

İhtiyaç listesinde belirlenen ürünler şöyle: Çadır İçi Soba, Uyku Tulumu, Standart ve Termal Battaniye, Cep Isıtıcısı, Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank, Termal İçlik, Kışlık Eldiven-Bere-Atkı, Polar Battaniye, Polar Ara Katman, Kalın Kazak, Kışlık Bot, Kışlık Çorap, Bebek Maması, Hijyen Malzemeleri (Bebek bezi-Hijyenik ped), El Feneri ve kalem pil.

Fenerbahçe

Sarı-lacivertli kulüpten kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Türkiye'mize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz."

AFAD ihtiyaç listesinde ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, yastık, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen seti, temiz kıyafet, temiz bebek kıyafeti, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, atkı, bere, eldiven gibi ürünler yer alıyor.

Trabzonspor

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak üzere çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club tırımız yarın Trabzon Valiliğinin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Antalyaspor

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor Store'da bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, sweatshirt ve battaniye gibi kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

Ayrıca 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneğinin de depremzedeler için 10 tır insani yardım topladığı belirtilen açıklamada, taraftarların kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'ne yardımlarını ulaştırabileceği kaydedildi.

Çaykur Rizespor

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için Rize Valiliği başta olmak üzere bütün kurumların faaliyete başladığı belirtildi.

Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için Rize'de afet koordinasyon merkezleri oluşturulduğu anımsatılan açıklamada, il merkezinde Çay Çarşısı sahil otoparkı yanında ilk olarak ihtiyaç duyulan tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, çocuk maması, hijyen ve temizlik maddeleri, iç ve dış giyim, kuru gıda gibi malzemelerin ihtiyaç bölgelerine gönderilmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Çaykur Rizespor Kulübünün depremden etkilenenlere yardımların en kısa sürede ulaştırılması için çalışma içinde olduğu vurgulanarak, "Kulübümüz mağaza stoklarındaki lisanslı ürünlerimizden çocuk kıyafetleri, mont, atkı, bere, eldiven ve yağmurluklarımızın tamamını deprem bölgelerine gönderecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
#deprem #yardım kampanyası #Spor kulüpleri
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 21 42
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. West Ham United 21 19
17. Leeds United 20 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Villarreal 20 31
6. Real Betis 20 31
7. Athletic Bilbao 20 29
8. Rayo Vallecano 19 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 19 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23