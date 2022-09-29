Deplasman Aslan'ı

Ligin 7 haftası geride kalırken dış sahada 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım; 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, topladığı 10 puanla bu alanda zirvede yer alırken; sarı-kırmızılı takımı 7’şer puanla Konyaspor ve Adana Demirspor takip ediyor.

Cumartesi günü ligde lider durumda bulunan Adana Demirspor’a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Adana’dan da galibiyetle dönerek hem liderliği almayı, hem de yenilmezlik serisini devam ettirmeyi planlıyor.

Ortayı kalabalık tutacak

Teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasmanda orta sahayı kalabalık tutmayı planlıyor.

Adana Demirspor’un hızlı oyuncularına açık vermek istemeyen Buruk, 4-5-1 sistemi üzerinde duruyor.

Kadro için ise son kararını yarın verecek.