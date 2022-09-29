Deplasman Aslan'ı
Bu sezon Süper Lig’de maçların çoğunu dış sahada oynayan Galatasaray, topladığı puanlarla en başarılı deplasman takımı olarak dikkat çekiyor.
Spor 29.09.2022, 12:12
Ligin 7 haftası geride kalırken dış sahada 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım; 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, hiç mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray, topladığı 10 puanla bu alanda zirvede yer alırken; sarı-kırmızılı takımı 7’şer puanla Konyaspor ve Adana Demirspor takip ediyor.
Cumartesi günü ligde lider durumda bulunan Adana Demirspor’a konuk olacak sarı-kırmızılı takım, Adana’dan da galibiyetle dönerek hem liderliği almayı, hem de yenilmezlik serisini devam ettirmeyi planlıyor.
Ortayı kalabalık tutacak
Teknik direktör Okan Buruk, zorlu deplasmanda orta sahayı kalabalık tutmayı planlıyor.
Adana Demirspor’un hızlı oyuncularına açık vermek istemeyen Buruk, 4-5-1 sistemi üzerinde duruyor.
Kadro için ise son kararını yarın verecek.
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Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1