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Denizlispor - Balıkesirspor maçı ne zaman saat kaçta?

TFF 1'inci Lig'de düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 7 puanlı Altaş Denizlispor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde 6 puanı bulunan Balıkesirspor'u konuk edecek.

Spor 15.10.2021, 12:18
Denizlispor - Balıkesirspor maçı ne zaman saat kaçta?

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları VIP ve loca önü 50, B-D üst tribün 40, A-E üst tribün 30, A-E alt tribün 20, maraton 15, kale arkası ise 10 TL olarak belirlendi.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Özer Özdemir'in durumları maç saatinde netleşecek. Denizlispor, deplasmanda çıktığı 3 maçı da kaybeden Balıkesirspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemeni sonlandırmayı hedefliyor.

#Spor x Futbol x Denizlispor x
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