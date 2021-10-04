Deniz Çoban açıkladı! Eyüpspor-Manisa FK maçı kural hatası var
TFF 1.Lig'in 8. haftasında Eyüpspor sahasında Manisa FK'yı 3-2'lik skorla yendi. İstanbul ekibi galibiyet golünü 90. dakikada kaydetti. Gazetemizin yazarlarından eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçta kural hatası olduğunu belirtti.
Spor 04.10.2021, 14:56 04.10.2021, 15:00
TFF 1.Lig'in 8. haftasında Eyüpspor sahasında Manisa FK ile karşın karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçta kazanan taraf Eyüpspor oldu. İstanbul ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, 90. dakikada attığı üstünlük golü tartışma konusu oldu.
Gazetemizin yazarlarından eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 90. dakikada Eyüpspor'un Enes Keskin ile bulduğu golde hakemin kural hatası yaptığını açıkladı.
Deniz Çoban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
▪️Dün oynanan Eyüpspor-Manisa FK maçı…
Maçta 90.dakika…
▪️Hakem Alper Çetin önce penaltı düdüğü çalıyor.
▪️Düdük çalındığında top henüz kaleye girmemiş, oyun alanında!
▪️Top düdük sesinden sonra kaleye giriyor. Hakem buna rağmen gol kararı veriyor.
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