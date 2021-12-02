Demir Bilek Esma'dan çifte şampiyonluk
Romanya’da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 17 yaşındaki Türk sporcu Esma Nur Çakmak hem sağ hem de sol bilekte şampiyon olarak çok önemli bir başarıya imza attı.
Dünya Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında Türk sporcular da ter döküyor. Kadın ve erkeklerde sporcuların sağ ve sol kolda 18 yaş altı, yıldızlar, 21 yaş altı büyükler ve masterler kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonda 17 yaşındaki Esma Nur Çakmak, kendi kategorisinde şampiyon olarak İstiklal Marşı’mızı Bükreş’te okutmayı başardı.
Böylece Türkiye’den ilk kez bir sporcu hem sol bilekte hem de sağ bilekte şampiyon olurken, Dünya Bilek Güreşi Federasyonu’nun Çakmak’a kendinden büyük sporcularla yarışabilmesi için özel izin verdiği öğrenildi.
Bu alanda da bir ilke imza atan milli sporcu, kendinden daha büyük yaştaki sporculara karşı da ter dökerek yeni rekorların peşinde koşacak. Dünyanın farklı bölgelerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyon 3 Aralık’ta sona erecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|14
|21
|7. Brighton
|14
|19
|8. Leicester City
|14
|19
|9. Tottenham
|12
|19
|10. M. United
|13
|18
|11. Brentford
|13
|16
|12. Crystal Palace
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7