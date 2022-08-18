Dele Alli'yi Beşiktaş'a getiren detay

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dele Alli'nin Everton'daki sözleşmesinde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

Tottenham'dan sözleşmesini feshederek ayrılan Dele Alli'nin Everton'a imza atarken 20 maç oynaması halinde eski kulübüne 10 milyon Sterlin ödenmesi üzerine anlaşma sağladığı belirtildi. Şu ana kadar Everton ile toplamda 13 maça çıkan Alli'nin bu sebeple kiraya gönderilmesi bekleniyor.

Beşiktaş, bu sözleşme detayını avantaja dönüştürerek oyuncuyu kısa süre içerisinde açıklayacak. Dele Alli'nin de transfere sıcak baktığı aktarılırken İngiliz oyuncunun yeniden çıkışa geçmek için Süper Lig'i bir basamak olarak kullanmak istediği belirtiliyor.

Dele Alli, Premier Lig'de Tottenham ve Everton formaları giyerken İngiltere Milli Takımı'nda da 37 kez mücadele etti.