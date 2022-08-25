Dele Alli İstanbul'da
Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.
Spor 25.08.2022, 07:02
Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki futbolcuyu, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.
Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti.
Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da görev yapan Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.
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