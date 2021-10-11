Değeri arttı: 100 milyon Euro'ya yaklaştı
Sürdürülebilir bir finans yapısı anlayışıyla yola çıkan bordo-mavili yönetim, takımın maliyetini 22-25 milyon Euro’ya çekti. Oyuncuların sergilediği performanslar ise takım değerini artırdı. Trabzonspor’un kadrosunun piyasa değeri 100 milyon Euro’ya yaklaştı.
Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren bir takım kuran Trabzonspor, maliyetini düşürürken, değerini ise artırdı. Karadeniz ekibinde yıllık 25 milyon Euro’yu geçmeyen takım maliyeti önceki sezonlara göre aşağıya çekilirken, takım değeri ise bu sezon 100 milyon Euro’ya yaklaştı.
Finansal yapılanmayla döndürülebilir bir ekonomiye kavuşan Trabzonspor, Finansal Fair-Play konusunda da titiz hareket ediyor.
Bordo-mavililer, güncel oyuncu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedelleri 22-25 milyon Euro bandında bulunduruyor.
Altyapıdan gelenler değer katıyor
Trabzonspor’da, önceki sezonlarda 45-50 milyon Euro’yu bulan takım maliyeti son iki sezonda 25 milyon Euro’yu geçmezken, takım değeri ise 100 milyon Euro’ya yaklaştı.
Takım değerini ön plana çıkaran isimlerde altyapıdan gelen oyuncular ilk sırada yer aldı. Kaleci Uğurcan Çakır, 19 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncusu olurken, bu ismi Abdülkadir Ömür 8 milyon 500 bin Euro ile takip etti. Bakasetas’ın piyasa değeri de 7 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1