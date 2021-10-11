Değeri arttı: 100 milyon Euro'ya yaklaştı

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren bir takım kuran Trabzonspor, maliyetini düşürürken, değerini ise artırdı. Karadeniz ekibinde yıllık 25 milyon Euro’yu geçmeyen takım maliyeti önceki sezonlara göre aşağıya çekilirken, takım değeri ise bu sezon 100 milyon Euro’ya yaklaştı.

Finansal yapılanmayla döndürülebilir bir ekonomiye kavuşan Trabzonspor, Finansal Fair-Play konusunda da titiz hareket ediyor.

Bordo-mavililer, güncel oyuncu kadrosunun yıllık maaş, imza parası ve bonservis bedelleri 22-25 milyon Euro bandında bulunduruyor.

Altyapıdan gelenler değer katıyor

Trabzonspor’da, önceki sezonlarda 45-50 milyon Euro’yu bulan takım maliyeti son iki sezonda 25 milyon Euro’yu geçmezken, takım değeri ise 100 milyon Euro’ya yaklaştı.

Takım değerini ön plana çıkaran isimlerde altyapıdan gelen oyuncular ilk sırada yer aldı. Kaleci Uğurcan Çakır, 19 milyon Euro ile takımın en değerli oyuncusu olurken, bu ismi Abdülkadir Ömür 8 milyon 500 bin Euro ile takip etti. Bakasetas’ın piyasa değeri de 7 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.