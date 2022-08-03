De Jong'a Chelsea kancası
Chelsea, Manchester United'ın da peşinde olduğu Frenkie De Jong'un transferi için, Barcelona'dan önce oyuncuyla anlaşmak için zemin arıyor.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, Romelu Lukaku hamlelerinden sonra şimdi de gözünü Frenkie De Jong'a dikti.
İspanyol Mundo Deportivo gazetesinden Melek Perez'in haberine göre, Erik ten Hag'ın Manchester United'a istediği Hollandalı orta saha için Chelsea de adım atmaya hazırlanıyor fakat öncelikleri Barcelona ile görüşmeden evvel oyuncuyu Londra'da yaşamaya ve orada oynamaya ikna etmek.
Sıcak bakmıyor
Diğer taraftan 25 yaşındaki orta saha bu yaz Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakmıyor fakat transfer zemini oluşur ve Manchester United ile Chelsea bu transferde karşı karşıya gelirse, Şampiyonlar Ligi kozuyla Chelsea birkaç adım önde görünüyor. Barcelona ise bu yaz yaptığı transferlerin karşısında ekonomik olarak biraz hafiflemek için bu transfere onay verebilir.
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