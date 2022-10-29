De Bruyne'in füzesi City'yi zirveye taşıdı: 0-1
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının açılış maçında Manchester City, Leicester City'yi 49. dakikada De Bruyne'in frikik golüyle 1-0 yendi.
Spor 29.10.2022, 17:08
Zirve mücadelesi veren Manchester City, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leicester City'ye konuk oldu.
Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland, sakatlığı nedeniyle Leicester City karşısında dinlendirildi.
Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, De Bruyne'in 49. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.
Leicester City kadrosundaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçın 72. dakikasında oyundan alındı.
Puanını 29'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Leicester City ise 11 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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