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Daum'dan kötü haber

Bir dönem Türkiye'de de teknik direktörlük yapan olan Alman teknik adam Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurdu.

Spor 21.10.2022, 16:45
Daum'dan kötü haber

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, futbolseverlere yönelik bir mesaj yayımlayarak, "Bir rutin kontrol çerçevesinde kanser teşhisi konulduğu için son aylarda kamuoyundan çekilmek zorunda kaldım. O zamandan beri CIO Köln’de Prof. Dr. Jürgen Wolf ve ekibinin emin ellerinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinin iyi gittiğini belirten Daum, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." görüşlerine yer verdi.

Daum, ayrıca erken teşhis için herkesin zamanında muayene yaptırması yönünde çağrıda bulundu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den "geçmiş olsun" mesajları

Christoph Daum için, Türkiye'de bir dönem çalıştırdığı Beşiktaş ile Fenerbahçe kulüpleri, Twitter hesaplarından "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün paylaşımında, "Kanser teşhisi konulan eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe'nin mesajında ise "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz."denildi.

Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
#Daum #kanser
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