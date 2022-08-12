Daniel Graovac Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac'ı transfer etti. İmza töreninde kulübün sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç da hazır bulundu.
Spor 12.08.2022, 22:50
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Yeni transferimiz Daniel Graovac, sağlık sponsorumuz LivHospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
Yeni transferimiz Daniel Graovac, sağlık sponsorumuz @LivHospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.— Kasımpaşa (@kasimpasa) August 12, 2022
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