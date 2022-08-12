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Daniel Graovac Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac'ı transfer etti. İmza töreninde kulübün sportif direktörümüz Muhammed Emir Saraç da hazır bulundu.

Spor 12.08.2022, 22:50
Daniel Graovac Kasımpaşa'da

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Daniel Graovac, sağlık sponsorumuz LivHospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

#Daniel Graovac #Kasımpaşa #Muhammed Emir Saraç
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