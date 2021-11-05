Cüneyt Kaşeler yazdı: Derin nefes

Fenerbahçe maça orta sahada Sosa, Mert Hakan, Meyer üçlüsü ile çıktı. Sosa'nın oyun aklı, Mert Hakan'ın enerjisi, Meyer'in oyun bilgisi ile birleşince Fenerbahçe orta sahada maça hükmetti. İrfan ile Berisha önde, arkada beşli orta saha başarılı oldu. Elbette futbolda her şey skor üzerinden okunuyor. Fenerbahçe de ilk yarıdan üç golü bulunca maç bitti. Özellikle üçüncü golde Mert Hakan - İrfan ikilisinin paslaşması ve Berisha'nın bitirişi çok değerliydi. Meyer bugün hep doğru zamanda doğru yerdeydi. Mert Hakan ise Sivasspor’da attığı gollerin bir benzerini Antwerp karşısında attı ve o moralle sahada olduğu dakikalarda çok etkiliydi. Mert Hakan bu takımda geçen sezon ne zaman Sosa ile beraber oynasa takımı öne taşıyordu, bu maçta da bunu başardı. Gustavo çok önemli bir oyuncu ama ona uygun bir oyun oynanmazsa takım için el freni olabiliyor. Onun olduğu takımlar eğer ona uygun değilse top ona geldiğinde topun akışkanlığı durabiliyor. Bu maçta onun yokluğunda forma şansı bulan oyuncular gerek dinamizm gerekse topun akışkanlığı anlamında çok iyi iş çıkardılar.

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