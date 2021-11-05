Cüneyt Kaşeler yazdı: Derin nefes
Gaste24 yazarı Cüneyt Kaşeler, Fenerbahçe'nin Royal Antwerp ile oynadığı karşılaşmayı "Derin nefes" başlıklı yazısında değerlendirdi.
Fenerbahçe maça orta sahada Sosa, Mert Hakan, Meyer üçlüsü ile çıktı. Sosa'nın oyun aklı, Mert Hakan'ın enerjisi, Meyer'in oyun bilgisi ile birleşince Fenerbahçe orta sahada maça hükmetti. İrfan ile Berisha önde, arkada beşli orta saha başarılı oldu. Elbette futbolda her şey skor üzerinden okunuyor. Fenerbahçe de ilk yarıdan üç golü bulunca maç bitti. Özellikle üçüncü golde Mert Hakan - İrfan ikilisinin paslaşması ve Berisha'nın bitirişi çok değerliydi. Meyer bugün hep doğru zamanda doğru yerdeydi. Mert Hakan ise Sivasspor’da attığı gollerin bir benzerini Antwerp karşısında attı ve o moralle sahada olduğu dakikalarda çok etkiliydi. Mert Hakan bu takımda geçen sezon ne zaman Sosa ile beraber oynasa takımı öne taşıyordu, bu maçta da bunu başardı. Gustavo çok önemli bir oyuncu ama ona uygun bir oyun oynanmazsa takım için el freni olabiliyor. Onun olduğu takımlar eğer ona uygun değilse top ona geldiğinde topun akışkanlığı durabiliyor. Bu maçta onun yokluğunda forma şansı bulan oyuncular gerek dinamizm gerekse topun akışkanlığı anlamında çok iyi iş çıkardılar.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
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|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6