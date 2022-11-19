Cüneyt Çakır veda etti
A Milli Takımımız hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya ile karşılaşıyor. Mücadelede Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine nokta koydu.
Spor 19.11.2022, 20:13
A Milli Takımımız hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya ile karşılaşıyor. Mücadelede Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine nokta koydu.
Cüneyt Çakır, 5. dakikada kendisi için son düdüğü çaldı ve hakemlik kariyerini noktaladı.
Çakır'a saha kenarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından çiçek takdim edildi.
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