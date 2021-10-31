Cüneyt Çakır çelişkisi: Benzer pozisyon farklı karar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor’a 1-0 yenildikleri maçın ardından karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’ın yönetimine tepki gösterdi.

Deneyimli teknik adam, "Sezon başından beri oynadığımız oyunlarda beklentinin altında yönetimler var. Verilmeyen goller, penaltılar, verilmeyen sarı kartlar. Ölmüş gibi davranıp, 1 dakika sonra kalkıp aynı şekilde devam eden oyuncular. Maçta kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti. Hakemlerin buna dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herkes kendini toparlamalı"

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise, "Gerçekten yetti, sezon başından beri yapılanlar bitmedi. Bu maçın VAR hakemi Başakşehir deplasmanındaki Tugay Kaan Numanoğlu. Verdiği kararı gördünüz. Artık yeter. Kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor. Herkes kendini toparlamalı" dedi.

Üç sezon önce golü verdi

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 2018-19’da Bursaspor-Fenerbahçe maçındaki yeşil-beyazlı takımın Aytaç Kara ile ağları bulduğu golü hatırlattı. Taraftarlar, Çakır’ın o maçta benzer bir pozisyon için gol kararı verdiğini belirtti.