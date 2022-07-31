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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

Spor 31.07.2022, 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

#cumhurbaşkanı erdoğan
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