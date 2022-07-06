Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz alan milli sporcuları kutladı.
Spor 06.07.2022, 19:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, madalya kazanan sporcuların isimlerine de yer verdi.
Kaynak: AA
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