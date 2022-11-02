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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ampute Milli Takımımız, ülkemizin iftihar kaynaklarından biri haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ampute Milli Takımımız, uluslararası alanda elde ettiği zaferlerle ülkemizin iftihar kaynaklarından biri haline gelmiştir" dedi.

Spor 02.11.2022, 21:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ampute Milli Takımımız, ülkemizin iftihar kaynaklarından biri haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışı dolayısıyla Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve yönetim kurulu üyeleri ile Ampute Futbol Milli Takımı teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

"Yakaladığınız bu ivmeyi 2022 Dünya Kupası'nı da kazanarak adeta taçlandırdınız"

Başarılarıyla Türk milletine yaşattıkları sevinç için tüm ekibi tebrik eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Her birinizi alınlarınızdan öpüyorum. Ampute Milli Takımımız, uluslararası alanda elde ettiği zaferlerle ülkemizin iftihar kaynaklarından biri haline gelmiştir. Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarında engelli kardeşlerimiz adlarını tarihimize altın harflerle yazdırmıştı. Geçen yıl da Ampute Milli Takımımız, Gaziler Günü'nde ikinci kez Avrupa Futbol Şampiyonu olmuştu. Yakaladığınız bu ivmeyi hamdolsun 2022 Dünya Kupası'nı da kazanarak adeta taçlandırdınız. Bu tarihi başarının İstanbul'umuzun ev sahipliğinde yaşanması, şüphesiz bizleri daha da sevindirmiş, daha çok gururlandırmıştır."

Zaferde emeği olan futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerin ülkeye ve millete özel bir hediye verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekibin başarılarının devamını diledi.

"Sizleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz"

Yönetim, teknik heyet ve futbolcuları başarılarından dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya, sizleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Bakanlığımızın ve federasyonlarımızın sizlerin başarısı için sergiledikleri çabaları takdirle takip ediyorum. Ampute Milli Takımımızın da taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle hareket ve mücadele ettiklerini görmekten memnuniyet duyuyorum. Sizler başarıya giden yolun önce zihinlerdeki engelleri aşmaktan geçtiğini tüm dünyaya gösteriyorsunuz. Zorluklara rağmen kazandığınız her zaferle bize yaşattığınız mutluluklar yanında engelli kardeşlerimize de ilham kaynağı oluyorsunuz."

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundu.

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