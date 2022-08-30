Crivelli Servette'te
Enzo Crivelli'nin İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer oldu.
Spor 30.08.2022, 19:14
Medipol Başakşehir yaptığı açıklamada ''Kulübümüzde 2019 yılından bu yana forma giyen, şampiyonluğumuzda ve Avrupa Kupalarındaki başarılarımızda önemli katkıları bulunan Enzo Crivelli, İsviçre'nin Servette Kulübü'ne transfer olmuştur. Enzo Crivelli'ye kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verdi.
Servette Kulübü de 27 yaşındaki Fransız santrforu renklerine bağladığını duyurdu.
Kaynak: TRT Spor
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