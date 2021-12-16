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"Cristiano ve ben birbirine yakın arkadaşız"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan milli futbolcu Merih Demiral, "Cristiano ve ben birbirine yakın arkadaşız. O bana her zaman çok yardım etti. Whatsapp üstünden sık sık haberleşiyoruz. Karşılaştığım insanlar arasında hakikaten en özel insanlardan biri o." ifadelerini kullandı.

Spor 16.12.2021, 19:24
"Cristiano ve ben birbirine yakın arkadaşız"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta’da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, mavi-siyahlı ekibin kendisi için büyük fırsat olabileceğini düşündüğü için bu takıma geldiğini belirtti.

23 yaşındaki milli oyuncu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte, yaz transfer döneminde başka ülkelerden de olmak üzere pek çok teklif aldığını ancak, Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ile çalışma fikrinin kendisini ikna ettiğini belirterek, “Siyah-mavililerin teklifini kabul etmeden önce teknik direktörle konuştum ve benim için büyük fırsat olabileceğini anladım.” dedi.

Demiral, Atalanta macerasının kendisi için zorlu başladığını ifade ederek, “Sisteme girmeli, oyun mentalitenizi değiştirmeniz, her zaman ileri bakmalı ve geriye koşmaya hazır olmalısınız. Özellikle de Gasperini'nin antrenman yoğunluğuna alışmanız gerekiyor. Bu oyunda bunlar olmadan olmaz. Ama benim özelliklerime uygun olduğunu düşünüyorum. Hücumculara önde karşılamayı ve onlarla sürekli mücadele etmeyi seviyorum.” ifadelerini kullandı.

Ligin 16. haftasında Napoli'ye güzel bir gol attığı hatırlatılan Demiral, hocaları Gasperini’nin Atalanta'da savunmacıların aynı zamanda hücumcu, hücumcuların da aynı şekilde savunmacı olduğunu vurguladığını, bunun kendilerini de oynarken keyif verdiğini anlattı.

Atalanta'nın ligde 3. sırada olduğu bu sene farklı şeyler mi yaptıkları sorulan Merih Demiral, "Biz, teknik direktörümüzün istediği futbolu oynamaya uygun oyuculardan kurulu iyi bir takımız. Özel bir şey yapmakta mıyız bunu bilemiyorum ama bu Atalanta oynamaya çalışıyor ki, bununla her şey mümkün olabilir." yanıtını verdi.

Şampiyon olup olmayacakları sorulan Demiral, hocası Gasperini'nin dediği gibi ligde ilk sırada yer almadan bu konuda konuşmayacağını söyledi.

Eski takımı Juventus ile Atalanta'nın taktik ve maçlara hazırlık bakımından birbirinden farklı iki takım olduğunu dile getiren Demiral, iki ekibinde benzer seviyede olduklarını kaydetti.

"Ronaldo olmadan Manchester United üst tura çıkabilir miydi"

Juventus'tayken takım arkadaşı olan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo ile dostluklarına değinen Merih Demiral, "Cristiano ve ben birbirine yakın arkadaşız. O bana her zaman çok yardım etti. Whatsapp üstünden sık sık haberleşiyoruz. Karşılaştığım insanlar arasında hakikaten en özel insanlardan biri o." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kere rakip oldukları hatırlatılan Demiral, "Ronaldo'nun rakipte olmasındansa, sizin takımınızda olmasının daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Her zaman fark yaratmayı başarıyor. Bakın Şampiyonlar Ligi gruplarına. Ronaldo olmadan Manchester United üst tura çıkabilir miydi?" dedi.

Demiral, Şampiyonlar Ligi’nden elendikleri için pişman olduklarını ifade ederek, "Özellikle Manchester United ve Villarreal'e kaybettiğimiz maçlara. İki maçı da kazanabilirdik. Ama şimdi UEFA Avrupa Ligi var ki orada iyi şeyler yapabiliriz. Önemli bir kupa. Sadece olan takımların isimlerine bakmak yeterli. Borussia Dortmund, Barcelona, Porto. Ama biz önce Olympiakos maçına bakacağız." şeklinde konuştu.

Milli takımın Katar 2022 yolculuğu

Türk Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na gitmek için Portekiz, İtalya ve Kuzey Makedonya'nın olduğu C Yolu'nda yer aldığı ve Portekiz'le oynayacağı anımsatılan Demiral, "Portekiz dünyanın en güçlü takımlarından biri olsa da Türkiye'm bu turu oynayabilir. Eğer bu turu geçersek, belki yine İtalya ile karşılaşabiliriz. Dikkat edin, biz geçen Avrupa Şampiyonası’ndaki gibi değiliz. Haziran'da tam hazır değildik. Tecrübe eksikliği vardı ve İtalya gerçekten çok güçlüydü. Baharda yeniden karşılaşırsak farklı bir maç olabilir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
#Merih Demiral #Ronaldo
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