Cristiano Ronaldo'nun evlat acısı
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, yeni doğan ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini paylaştı.
Çift, sosyal medya hesaplarından yaptığı ortak açıklamada, "Oğlumuzun yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle açıklıyoruz. Bir anne-babanın karşılaşabileceği en büyük acıyı yaşıyoruz. Buna dayanmak için umut ve mutluluk veren tek şey, kızımızın doğumu. Oğlumuz, sen bir meleksin. Seni daima seveceğiz." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo'dan üzen paylaşım— AA SPOR (@aa_spor) April 18, 2022
"Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor."
"Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz." pic.twitter.com/0Y9ylOk0V4
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen 37 yaşındaki Ronaldo'nun 4 çocuğu daha bulunuyor.
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