Cristiano Ronaldo'ya 28 milyonluk hediye
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'ya, eşinden 28 milyon TL'lik hediye geldi.
Spor 27.12.2022, 08:43
2022 Dünya Kupası'nın düzenlendiği sırada Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun henüz takımı olmadı. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilmişti.
Yeni yılda hangi takımda forma giyeceği merak edilen Portekizli yıldıza, eşi Georgina Rodriguez'den önemli bir hediye geldi.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'ya yeni yıl için Rolls-Royce Phantom hediye etti. Aracın Türkiye satış ücreti: 28 milyon TL
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