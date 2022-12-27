Cristiano Ronaldo'ya 28 milyonluk hediye

2022 Dünya Kupası'nın düzenlendiği sırada Manchester United ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun henüz takımı olmadı. Yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Yeni yılda hangi takımda forma giyeceği merak edilen Portekizli yıldıza, eşi Georgina Rodriguez'den önemli bir hediye geldi.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'ya yeni yıl için Rolls-Royce Phantom hediye etti. Aracın Türkiye satış ücreti: 28 milyon TL