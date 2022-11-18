Cristiano Ronaldo merakla beklenen emeklilik duyurusunu yaptı

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Manchester United'da ihanete uğradığını söyleyerek İngiliz basınında büyük yankı uyandıran Ronaldo, emeklilik sözleriyle de gündem oldu.

Tecrübeli futbolcu, Portekiz ile kupayı kazanması halinde emekli olacağını duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun sözleri şöyle;

-"Basının söylediği şeyler çöpten ibaret. Kimsenin beni istemediği gibi şeyler ki bu yalan. Ancak onlar 'Cristiano'yu kimseyi istemiyor' demeye devam ediyorlar."

-"Messi, inanılmaz bir oyuncu. Onunla 16 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık. 16 yıl. Onunla harika bir ilişkimiz var. Arkadaş gibi olmasa da daha çok takım arkadaşı gibi."

-"Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım."

-"40 yaşında emekli olmak gibi bir düşüncem var ama Portekiz ile Dünya Kupası'nı kazanırsam %100 emekli olacağım."