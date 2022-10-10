Cristiano Ronaldo'dan tarihi gol
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Everton'u 2-1 yendi. Takımına galibiyet golünü getiren Portekizli 37 yaşındaki yıldız golcü Cristiano Ronaldo, kulüp kariyerinde 700. golüne ulaştı.
Spor 10.10.2022, 00:05
Goodison Park Stadı'ndaki 10. hafta maçında, ev sahibi ekip 5. dakikada Alexander Chuka Iwobi'nin golü ile 1-0 öne geçti. Manchester United, 15. dakikada Antony'nin golü ile beraberliği yakaladı.
Maçı 29. dakikasında Anthony Martial'ın sakatlığı sonrası oyuna giren Ronaldo, 44. dakikada attığı gol ile kulüp kariyerinde 700. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, 15 puana ulaşırken Everton, 10 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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