"Cristiano Ronaldo Al-Nassr'da"
Suudi basını, yıldız futbolcuyu manşetlerine taşıdı. Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transferinin tamamlandığı öne sürüldü.
Spor 30.12.2022, 22:14 31.12.2022, 00:36
Adı sık sık Al-Nassr kulübü ile anılan Portekizli yıldızın, sonunda imzayı attığı iddia edildi. Suudi Arabistan merkezli Al Riyadh'ın haberine göre; süper golcü 2 yıl için 200 milyon Euro alacak.
Lyon ve Roma'nın eski teknik direktörü Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League'inde on maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.
Al Nasrr'da Arsenal'in eski kalecisi David Ospina'nın yanısıra Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ve Brazilyalı Anderson Talisca da forma giyiyor.
Kaynak: AA
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