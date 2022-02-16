Cristiano Ronaldo 2022'nin ilk golünü attı

Premier Lig'de 18. haftada oynanması gereken ancak Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maçta Manchester United, Old Trafford'da Brighton'ı ağırladı.



Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından ikinci yarıya iki takım da aynı 11'lerle başlarken 51. dakikada Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı öne geçiren golü kaydetti.



Ligde süre aldığı son dört maçta da golle buluşamayan Ronaldo, bu sezonki 14. golüne ulaştı. Portekizli yıldız 2022 yılı içerisindeki ilk golünü kaydederken 2002'den bu yana her yıl gol atmış oldu.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Elenga, Lewis Dunk'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Peter Bankes, Lewis Dunk'a kırmızı kart gösterdi ve konuk ekip 10 kişi kaldı.



Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından daha fazla pozisyon bulmaya başlayan Manchester United, 90+7'de Bruno Fernandes'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu tayin etti: 2-0

Ligde oynadığı son beşta 3 beraberlik alan Manchester United, iki maç sonra 3 puan alırken puanını 43'e yükseltti.



Geçtiğimiz hafta Watford'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Brighton ise sahadan puansız ayrılırken 33 puanda kaldı. Manchester United gelecek hafta ligde Leeds United'a konuk olacak. Brighton ise Burnley'i ağırlayacak.

Kaynak: NTVSPOR