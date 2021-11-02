Conte'nin yeni adresi belli oluyor

Manchester United'ın Cumartesi günü Tottenham Hotspur deplasmanı taşları yerinden oynattı. Manchester United'ın olası bir yenilgisinde Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilip yerine Antonio Conte'nin getirilmesi gündemdeydi. Ancak Machester United sahadan 3-0 galip ayrılırken; bu kez Tottenham'da değişiklik meydana geldi. Kuzey Londra ekibi, teknik direktör Nuno Espirito Santo'ya kapıyı gösterdi. Yerine en büyük aday ise Antonio Conte.

İngiliz basını bu iddiayı gündeme taşırken; Sky İtalia televizyonu, Tottenham Hotspur'un Conte'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Eski Juventus, Chelsea ve Inter teknik direktörü Conte, son görüşmeleri yapmak üzere Londra'ya gitti. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerin ardından anlaşma imzalanacak.



İngiltere ve İtalya basınında çıkan haberlerde, Tottenham'ın Conte'yi kulübün başına getirmek istediği; ancak bunun gerçekleşmediği de hatırlatıldı.



52 yaşındaki teknik adamın bu kez Tottenham'ın teklifini kabul ettiği ve yıllık 15 milyon Euro alacağı bildirildi. Conte'nin güçlü bir teknik ve mali yapı istediği ve 280 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi talep ettiği de kaydedildi.

Tottenham'ın kısa sürede Antonio Conte'yi açıklaması ve İtalyan teknik adamın da yarın sabah takımın başında antrenmana çıkması bekleniyor.

Kaynak: NTVSPOR