Çocuk demediler 13 yaşındaki futbolcuyu saha sürdüler
ABD'de Real Monarchs forması giyen 13 yaşındaki Alex Kei, Amerikan profesyonel spor takımında sahaya çıkan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
Spor 10.10.2021, 01:56 10.10.2021, 02:04
Axel Kei, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ekim'de, sadece 13 yaşındayken giydiği Real Monarchs forması ile Amerikan profesyonel spor takımında sahaya çıkan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.
ABD'nin en üst seviyedeki ligi MLS'de mücadele eden Real Salt Lake'in yedek kulübü olan Real Monarchs, USL Championship'te mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde Colorado Springs'e karşı oynadığı karşılaşmada forma giyen Alex Kei, görünümüyle dikkat çekti.
Amerikan İkinci Futbol Ligi (USL) takımlarından Real Monarchs forması giyen Kei, bu akşam oynanan Colorado Springs Switchbacks mücadelesine 61. dakikada dahil oldu.
Henüz 13 yaşında olmasına rağmen çok daha ileri yaşlarda görünen Alex Kei, tüm dünyanın gündemine oturdu.
Kaynak: Sabah
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