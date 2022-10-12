Club Brugge tarih yazdı
Deplasmanda Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Club Brugge, puanını 10'a çıkararak tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Spor 12.10.2022, 23:03
B Grubu mücadesinde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.
Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü. Ev sahibi Atletico Madrid, eksik kalan rakibi karşısında baskısını artırsa da bulduğu pozisyonlardan gol çıkaramadı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.
Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Brugge, Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.
Atletico Madrid ise bu beraberlikle puanını 4'e çıkardı.
Kaynak: TRT Spor
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