Clarence Seedorf, Müslüman oldu
Birçok büyük kulüpte oynayan ve kupalar, şampiyonluklar kazanan Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, İslam'la tanıştı.
Spor 04.03.2022, 20:09
Instagram hesabından "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." paylaşımı yapan Seedorf, İslam'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.
Seedorf, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.
Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktardı.
Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.
Kaynak: AA
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