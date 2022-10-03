City’den derbide gövde gösterisi
Premier Lig'in 9. haftasında Manchester derbisinde City, konuk ettiği Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Guardiola'nın öğrencileri puanını 20 yaparak 21 puanlı lider Arsenal'ı takip etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Premier Lig’in 9. haftasında Manchester City ile Manchester United, Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Mavi-beyazlılar 8. dakikada Foden’ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyun üstünlüğünü eline alan City’de Norveçli golcü Erling Haaland 34 ve 37. dakikalarda attığı gollerle farkı arttırdı. 44. dakikada Foden, kendisinin ikinci takımının 4. golünü atarken ilk yarı da bu skorla tamamlandı. United, 56. dakikada Antony’nin ayağından bulduğu golle farkı 3’e indirdi. Ev sahibi ekip, mücadelenin ikinci yarısında Foden ve Haaland ile 2 gol daha bulurken, mavilerde 2 genç oyuncu da hat-trick yapma başarısı gösterdi. Maçın 59. dakikasında oyuna dahil olan Martial 84 ve 90 1’de attığı 2 golle skoru belirledi.
Cristiano Ronaldo süre almadı
Manchester City, derbiden 6-3 galip ayrılırken bu sonucun ardından puanını 20’ye yükseltti. United ise ligde 3. yenilgisini yaşadı. Öte yandan Cristiano Ronaldo maçta süre almadı.
Haaland'tan 8 maçta 14 gol
Rekorların adamı Haaland’dan derbide hat-trick
Manchester City’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve attığı gollerle rekorlar kıran Erling Haaland, derbide de yine sahneye çıktı. Norveçli golcü, 8 lig maçında 14 gole ulaştı. Haaland, bu sezon 3. kez lig maçında hat-trick yaptı. City önümüzdeki hafta sahasında Southampton’ı konuk ederken, Manchester United ise Everton’a konuk olacak.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|7
|6
|16. Erzurumspor
|5
|3
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Celta Vigo
|7
|10
|11. Mallorca
|7
|8
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|6
|1