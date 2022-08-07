City, West Ham'ı Haaland'la yıktı: 0-2
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda West Ham United'ı yeni transferi Haaland'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Spor 07.08.2022, 21:29
Son şampiyon City, ligin ilk haftasında Londra Stadı'nda West Ham United'ın konuğu oldu.
Rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen City, yeni transferi Norveçli santrfor Erling Haaland'ın 36. (penaltıdan) ve 65. dakikalarda fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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